Nevşehir'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Nevşehir'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 14 yaralı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de tarım işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza bugün akşam saatlerinde Hacıbektaş ilçesine bağlı İlicek köyü yakınlarında meydana geldi.

Kayseri - Kırşehir Karayolunda tarım işçilerini taşıyan ve R.Ş'nin kullandığı 65 ABB 876 plakalı minibüs İlicek Kavşağı'nda V.S'nin kullandığı 06 FC 7208 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmamın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki bir işyerinin deposunun duvarına çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi ile birlikte, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir ve Kırşehir'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Kayseri - Kırşehir karayolu tek yönlü olarak trafiğe kapandı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.