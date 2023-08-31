Nevşehir'de Servis Minibüsü Yan Yattı, 2 Kişi Yaralandı

Nevşehir'de özel bir firmaya ait servis minibüsü yan yattı ve meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza Yeni Mahalle Üstad Necip Fazıl Bulvarı itfaiye kavşağında meydana geldi. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Nevşehir'de özel bir firmaya ait servis minibüsü yan yattı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Yeni Mahalle Üstad Necip Fazıl Bulvarı itfaiye kavşağında meydana geldi. Erkan İ.'nin kullandığı 50 ER 495 minibüs aşırı hız nedeniyle önce kaldırıma çarptı, daha sonra da yan yola devrildi.

Kazayı gören itfaiye ekiplerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Kazada yaralanan sürücü Erkan İ. ve minibüste bulunan bir kişi Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR