Nevşehir'de sel sularına kapılan çiftin cenazesi defnedildi

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde araçlarıyla sel sularına kapılarak yaşamını yitiren çiftin cenazesi Hacıhalilli köyünde defnedildi.

Tuzköy Mahallesi yakınlarında dün araçları ile sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Şevket (62) ve eşi Zöhre Şimşek'in (60) cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenazeler, Gülşehir'e bağlı Hacıhalilli köyü camisinde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Şevket Şimşek idaresindeki 40 EK 339 plakalı otomobil, dün, sel sularına kapılmıştı. Sürücü ile eşi Zöhre Şimşek araçla kaybolmuştu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri, sel sularının sürüklediği araç içinde çiftin cansız bedenlerini bulmuştu.