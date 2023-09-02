Nevşehir'de Sağanak Yağış Ekili Alanlara Zarar Verdi

Nevşehir'in merkez Göre Kasabası Oylu mevkisinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, ekili alanlara zarar verdi. Sel nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, belediye ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

NEVŞEHİR'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak sele neden oldu, ekili alanlar zarar gördü.

Nevşehir'in merkez Göre Kasabası Oylu mevkisinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağış sele neden oldu. Sel nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, ekili alanlar da zarar gördü. Kent merkezinde de etkisini hissettiren sağanakla birlikte caddelerde su birikintileri oluştu. Yaklaşık yarım saat süren yağmur sonrası belediye ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.