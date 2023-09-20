Nevşehir'de Özel Çocuklar Tarafından Ekilen Sebzeler Hasat Edildi

Nevşehir'de Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği (KEYDER) tarafından düzenlenen 'Çocuğunu Keşfet' programına katılan özel çocuklar tarafından ilkbaharda ekilen sebzeler hasat edildi. Bahçede sebze toplayan çocukların sevinci gözlerinden okundu.

İlkbaharda ektiler, sonbaharda hasat ettiler

NEVŞEHİR - Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği tarafından düzenlenen "Çocuğunu Keşfet" programına katılan özel çocuklar tarafından ilkbaharda ekilen sebzeler, yine özel çocuklar tarafından hasat edildi. Bahçede sebze toplayan çocukların sevinci gözlerinden okundu.

Nevşehir'in merkeze bağlı Göreme Beldesinde faaliyet gösteren Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği özel gereksinimli çocukların gelişimi için uyguladığı programlarına devam ediyor. Türkiye'nin değişik illerinden ücretsiz olarak programa katılan özel çocuklar, kendileri için hazırlanan etkinliklere katılarak gönüllerince eğleniyor. İzmir'den gelen Asperger Sendromuna sahip çocuklar KEYDER'in düzenlediği etkinlikte ata bindiler, sebze hasadı yaptılar.

Özel gereksinimli çocuğu ile İzmir'den gelen Neslihan Demirşah yaptığı açıklamada "Çocuğunu keşfet çerçevesinde buradayım. 13 yaşındaki kızım ile birlikte buradaki atölye çalışmalarına katıldık. Harika bir proje içerisinde yer aldık. Anne çocuk olarak çok güzel işler yaptık. Buradaki eğitimler kızıma çok şey kattı" şeklinde konuştu.

Demirşah ayrıca; özel gereksinimli çocukların eğitimi için bu tür faaliyetlerin Türkiye genelinde de artarak devam etmesini istedi.