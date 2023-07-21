Nevşehir'de Otomobil Kazası: Hayatını Kaybeden Çift ve Torunları Toprağa Verildi

Nevşehir'de meydana gelen otomobil kazasında hayatını kaybeden Zafer ve Seyhan Ayan çiftinin cenazeleri, Kavak beldesinde defnedildi. Kazada hayatını kaybeden çiftin 6 aylık torununun cenazesi ise Kayseri'de toprağa verilecek.

Nevşehir'de otomobilin, asfalt yüklü kamyona arkadan çarptığı kazada, hayatını kaybeden Zafer ve Seyhan Ayan çiftinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından, yakınları tarafından alınarak merkez ilçeye bağlı Kavak beldesine getirildi. Cuma namazından sonra Kavak Camisi'nde kılınan cenaze namazına, Ayan ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Zafer ve Seyhan Ayan çifti, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi. Çiftin 6 aylık torunları Göktuğ Eroğlu'nun cenazesi ise yakınları tarafından Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alındı. Bebeğin cenazesi ikindide Kavak beldesinde toprağa verilecek.

Zafer Ayan'ın arkadaşı Kamuran Semiz, "Kapalı yoldan gitmiş. Arkadaşımızı ve ailesini kaybettik. Elimizden bir şey gelmiyor. Duamızı ediyoruz. Yapacağımız bir şey kalmadı" dedi.