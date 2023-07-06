Nevşehir'de Otomobil ile Motosikletin Çarpıştığı Kazada Hayatını Kaybeden Genç Kız Son Yolculuğuna Uğurlandı

Nevşehir'de meydana gelen otomobil-motosiklet kazasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Nur Ökçesiz, cenaze namazının ardından defnedildi. Kazada yaralanan bir diğer kişinin tedavisi ise devam ediyor.

NEVŞEHİR'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Nur Ökçesiz (16), kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Nevşehir- Gülşehir kara yolunun 7'nci kilometresindeki Sulusaray mevkisinde meydana geldi. Selçuk A. yönetimindeki 51 AAL 244 plakalı otomobil, Nur Ökçesiz'in kullandığı 31 AJT 279 plakalı motosikletle çarpıştı. Devrilen motosikletten yola savrulan sürücü Nur Ökçesiz ile arkasında bulunun Gizem A., metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Nur Ökçesiz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı, Gizem A.'nın hastanedeki tedavisi ise sürüyor.