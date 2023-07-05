Nevşehir'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Yaşam Haberleri
Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü genç kız hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Nevşehir'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü genç kız yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
S.Ö. yönetimindeki 51 AAL 244 plakalı otomobil, Nevşehir-Gülşehir kara yolu Sulusaray kavşağında N.Ö. (17) idaresindeki 31 AJT 279 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, beraberindeki arkadaşı G.A. ve otomobil sürücüsü yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Behçet Alkan - Yaşam