Nevşehir'de Minibüs Kaza Yaptı: 7 Yaralı
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Nevşehir'de tarım işçilerini taşıyan minibüs, refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Minibüsün önüne manevra yapan tıra çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu kaza meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
Nevşehir'de, tarım işçilerini taşıyan minibüsün refüje çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yunus Y, 50 ABL 544 plakalı minibüsle Nevşehir-Gülşehir kara yolunda seyir halindeyken önüne manevra yapan tıra çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu refüje çarptı.
Plakası alınmayan tır, olay yerinde durmayarak uzaklaştı.
Kazada minibüs sürücüsü ile araçta bulunan 6 tarım işçisi yaralandı.
Haber verilmesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken polis tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.