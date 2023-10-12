Nevşehir'de Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 14 Yaralı

Nevşehir'de tarım işçilerinin taşındığı minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı. Kazada otomobil yol kenarındaki bir iş yerinin duvarına, minibüs ise refüje çarptı.

NEVŞEHİR'de, tarım işçilerinin taşındığı minibüs ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil yol kenarındaki bir iş yerinin duvarına, minibüs ise refüje çarparken, kazada 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Hacıbektaş ilçesi, Kırşehir- Kayseri karayolunda meydana geldi. V.S. yönetimindeki 65 BB 876 plakalı tarım işçilerinin taşındığı minibüs, R.Ş. yönetimindeki 06 FC 7208 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki bir iş yerinin duvarına, minibüs ise refüje çarptı. Kazada, araç sürücüleri ve 12 tarım işçisi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir ve Kırşehir'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)