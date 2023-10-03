Nevşehir'de meydana gelen trafik kazaları KGSY kameralarınca kaydedildi

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGSY) kameralarınca kaydedildi.

Kentte meydana gelen ve KGSY kameralarına yansıyan ilk kaza 2000 Evler Mahallesi Nur Sultan Nazarbayev Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaldırımdaki araç cadde üzerinde U dönüşü yapmak isteyince kaza kaçınılmaz oldu. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan olmaz iken araçlarda maddi hasar oluştu. KGSY kameralarına yansıyan ikinci kaza ise Emek Mahallesi, Üstat Necip Fazıl Bulvarı İtfaiye kavşağında meydana geldi. Görüntülerde; kırmızı ışıkta bekleyen araç yeşil ışık yanınca hareket etti. Bir anda kavşakta sağa dönen otomobile arkasından gelen motosiklet çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kent Güvenlik Sistemine yansıyan bir başka kazada ise 15 Temmuz Mahallesi Vefa Küçük Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede seyir halindeki bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek cadde üzerinde takla attı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. - NEVŞEHİR