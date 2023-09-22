Nevşehir'de Kamyona Çarpan Araçta 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında, kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de kamyona arakadan çarpan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Niğde-Ankara Otoyolu'nda Mustafa K'nin (24) idaresindeki hafif ticari araç, Derinkuyu gişeler mevkiinde 69 FB 153 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerinde olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve otoyol trafik polisi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif ticari araçta bulunan sürücü ile Yusuf U'nun (19) hayatını kaybettiğini belirledi. Hurdaya dönen araçta sıkışan cansız bedenler, Nevşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak hastane morguna kaldırıldı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından araçlar olay yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR