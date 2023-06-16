Nevşehir'de Kadın Cam Silerken Düşerek Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de evinin camını sildiği esnada dengesini kaybederek düşen kadın hayatını kaybetti. Olay yerine gelen kızı ve erkek kardeşi sinir krizi geçirdi. Zeliha U.'nun cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Nevşehir'de evinin camını sildiği esnada dengesini kaybederek düşen kadın hayatını kaybetti.

Olay Merkeze bağlı Nar Beldesi Bahçeli Evler Mahallesi Uçar Sokak'da meydana geldi. Sitenin 6. katında ikamet eden Zeliha U. (45) evinin camını silmek için pencereye çıktı. Talihsiz kadın cam sildiği esnada dengesini kaybederek 6. kattan yere düştü. Çevredeki bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede düşen kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen kızı ve erkek kardeşi sinir krizi geçirdi. Zeliha U.'nun cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - NEVŞEHİR