Nevşehir'de iskele çöktü: 1 ölü 2 yaralı

Nevşehir'de bir inşaatın çöken iskelesinin altında kalan 1 işçi hayatını kaybederken 2 işçi de yaralandı. Olay bugün öğle saatlerinde merkeze bağlı Nar Beldesi Adnan Menderes Bulvarında meydana geldi. İnşaatta çalışan diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iskelenin altında kalan 3 işçiyi yaralı olarak çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 3 işçi Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Nevşehir Devlet Hastanesinde sevk edilen Abdullah K. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.