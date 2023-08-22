Nevşehir'de İnşaat İskelesi Çöktü: 2 İşçi Hayatını Kaybetti
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Nevşehir'de bulunan bir inşaat alanında iskele çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Nevşehir'de bina inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi yaralandı.
Nar beldesi Adnan Menderes Bulvarı'nda yapımı süren konut inşaatının iskelesi henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Çökme sonucu işçilerden A.K. (18), A.İ. (47) ve G.E. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.K. ile A.İ. hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma kapsamında, bina sahibi Numan Y. ile şantiye şefi Ahmet U. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Behçet Alkan - Yaşam