Nevşehir'de İnşaat İskelesi Çöktü: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de bulunan bir inşaat alanında iskele çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.