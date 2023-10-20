Nevşehir'in Avanos ilçesinde, hayvanlarına yem vermek için karma makinasını çalıştıran genç, ayağını makina içinde kaptırdı ve hayatını kaybetti.

Nevşehir'de ayağını yem karma makinasına kaptıran genç öldü.

Olay, Avanos ilçesine bağlı Kalaba kasabasında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, evinin önünde hayvanlarına yem vermek amacıyla karma makinasını çalıştıran 35 yaşındaki Levent Yener ayağını makinaya kaptırdı. Aile bireylerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yem makinasından kurtarılan genç Kayseri'ye sevk edildi.

Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan genç yaşamını yitirdi. - NEVŞEHİR