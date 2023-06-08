NetWork, Babalar Günü'nde hediye seçenlere alternatifler sunuyor

NetWork, babalar için farklı doku ve renklerdeki modellerden oluşan 2023 ilkbahar-yaz koleksiyonuyla hediye seçenlere alternatifler sunuyor.

NetWork, Babalar Günü'nde hediye seçmek isteyenlere alternatifler sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "benim en güzel hikayem, babamla benim hikayem" duygusunun altını çizen NetWork'te bu duygunun hediyede karşılık bulacağı pek çok alternatif bulunuyor.

NetWork'ün 2023 ilkbahar-yaz koleksiyonu, stil sahibi babaları mutlu edecek farklı doku ve renklerdeki modellerden oluşuyor. Her sezon favori parçalar arasında yer alan gölekler keten formlarıyla öne çıkarken, koleksiyonda yer alan ceketler, ince triko kazaklar, cüzdanlar, monogram çantalar, fonksiyonelliği ve sportif görünümüyle ön plana çıkan N-Tech ürünler ve sneakerlar müşterileri bekliyor.