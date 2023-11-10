Bursa'nın Gemlik ilçesinde nesli tükenmekte olan su samuru kaydedildi. Kayalıklara çıkan ve teknelerin üzerinde dolaşan su samurunun anları cep telefonuyla kaydedildi.

Nesli Tükenmekte Olan Su Samuru Bursa'da Görüntülendi

Nesli tükenmekte olan su samuru Bursa'nın Gemlik ilçesinde görüntülendi. O anlar anbean kaydedildi.

Kayalıkhane Mevkisi'nde gece saatlerinde nesli tükenmekte olan su samuru görüldü. Gece saatlerinde kayalıklara çıkan, daha sonra iskeleye bağlı teknelerin üzerinde gezen su samuru, gecenin karanlığında gözlerden kayboldu. Su samurunun teknedeki anları, vatandaşlar tarafından saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi. - BURSA