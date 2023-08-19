Nesli tükenme tehlikesinde olan su samuru böyle görüntülendi

Şırnak'taki Cudi Dağı eteklerinde bulunan İkizce Çayı'nda koruma altında bulunan su samuru cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan su samurunun görüntüleri bölgeden geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde dere kıyısına çıkan su samurunun avladığı balığı yediği ve çay kenarında suda oynadığı görülen su samuru bir süre sonra gözden kayboldu.