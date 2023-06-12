Nesli tükenme tehlikesi altındaki deniz kaplumbağaları Çıralı Sahili'ne geliyor

Antalya'daki Çıralı Sahili'nde, nesli tükenme tehlikesi altındaki deniz kaplumbağaları yuvalama alanı olarak tercih ediyor. Tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği bir olayda, sahildeki yuvasını kazan deniz kaplumbağası rahatsız edilmeden işlemini tamamladı. Çıralı sahilinde bu sezon yuva sayısı şimdiden 18'e ulaştı. Yuvaları korumak için sahilde bazı yasaklar uygulanıyor.

NESLİ tükenme tehlikesi altında olan deniz kaplumbağaları, yuvalama alanlarından Antalya'daki Çıralı Sahili'ne gelmeye devam ediyor. Geceleri sahildeki yuvalarını yaptıktan sonra yumurta bırakan deniz kaplumbağalarından biri, sabaha karşı sahile çıkınca ilgi odağı oldu. Tatilciler deniz kaplumbağasının rahatsız olmaması için çevrede önlem aldı. Deniz kaplumbağasına yaklaşılmasına ve yüksek ses çıkarılmasına izin verilmedi. Saatlerce süren yuva kazma işlemi hava sıcaklığının artmasıyla sona erdi.

Kemer ilçesindeki Çıralı Sahili, yumurtalarını bırakmak isteyen deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapıyor. Geçen yıl 104 yuvadaki 9 bin yumurtadan dünyaya gelen 3 bin 500'e yakın yavru deniz kaplumbağası suyla buluşmuştu. Çıralı sahilinde bu sezon yuva sayısı şimdiden 18'e ulaştı.

Ulupınar Mahalle Muhtarı Habib Altunkaya, hava serin olmasına rağmen bu yıl yuvalama işlemlerinin erkenden başladığını belirtti. Uzun süredir bu alandaki yuvalama işlemleri verilerini ellerinde bulundurduklarını belirten Altunkaya, "Her yıl kaç yuva olduğu, kaç anne deniz kaplumbağasının gelip kaç yumurta bıraktığını biliyoruz. Geçen sene 104 yuva vardı. 3 bin 400 canlı yavru denizle buluştu. Çok azı yaşıyor" dedi. Yuvaları korumak için sahilde bazı yasakları hayata geçirdiklerini de kaydeden Altunkaya, "Akşam saatlerinden itibaren sahile gelmek yasak. Ateş yakmak, ses çıkarmak saat 06.00'ya kadar yasak. İnsanlar tatile gelince biraz rahat olmak istiyor. Sahile aracıyla inmek isteyenler oluyor. Bunlarla ilgili cezalar var. 200 bin TL'ye kadar çıkıyor bu cezalar" dedi.