Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Bıldırcın Kuşu Kurtarıldı

MERSİN'de, nesli tükenme tehlikesi altındaki bıldırcın kuşu fileli tuzaktan polis ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya saldı.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Bozön, Emirler ve Kocavilayet Mahallelerinin kırsal alanlarında av ve yaban hayatının korunmasına katkıda bulunmak ve yasadışı avcılık faaliyetlerine karşı çalışmalarını sürdürüyor. Polis, çalışma sırasında, sabit şekilde bıldırcın ötüşünü andıran seslerin geldiğini fark etti. Bunun üzerine bölgede araştırma yapan polis, çalılık arazide soğan filesiyle işaret konulmuş, bir ağacın dip kısmında bıldırcın kuşunun kurulmuş tuzağa takıldığını tespit etti. Filelerden kurtarılan kuşun nesli tükenme tehlikesi altında olan kılavuz bıldırcını olduğunu belirleyen ekipler, kuşa hemen ilk yardım malzemeleriyle müdahale etti.Yapılan müdahale ile kendine gelen kuş, polis tarafından daha sonra doğal yaşam alanına salındı. (DHA)