Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Akdeniz Foku, Datça'da Kurtarıldı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde sahilde bitkin halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki Akdeniz foku, tedavisinin ardından doğal yaşamına bırakıldı.

Olay, Palamutbükü sahilinde meydana geldi. Denize giren vatandaşlar, suda yüzen bir Akdeniz fokunun kıyıya çıktığını gördü. Halsiz olduğu fark edilen ve yaralı olabileceği düşünülen fok için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Datça İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Milli Parklar ekipleri ve ilçe tarım su ürünleri mühendislerince yapılan ilk incelemede fokta yara ya da darp izine rastlanmadı. Akdeniz foku, tedavisinin ardından doğal yaşamına bırakıldı.

Haber-Kamera: Mehmet Evren ERSOY/ DATÇA (Muğla),