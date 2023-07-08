Nesli Tehlikedeki Su Samuru Yetkililere Teslim Edildi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan nesli tehlikedeki su samuru, vatandaşlar tarafından yetkililere teslim edildi. Su samuru, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından tedavi edildikten sonra doğal ortamına salınacak.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan nesli tehlikedeki türler arasında yer alan su samuru yetkililere teslim edildi.

Kuzuluk Mahallesi'nde piknik yaptıkları sırada dere kenarında su samuru gören vatandaşlar, Akyazı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine bilgi verdi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, su samurunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etmek üzere bölgeden aldı.

Vatandaşlardan Serpil Eryiğit, AA muhabirine, su samurunu dereye ayaklarını sokmak isteyen çocukların fark ettiğini belirterek, otların arasına giren hayvanı, ilk baktıklarında fare sandıklarını söyledi.

İlk defa su samuru gördüğünü dile getiren Eryiğit, "Sopayla oynadık, baktık sopanın peşine geliyor. İlk defa gördüğümüz için baya korktuk. Nesli tükenmekte olan bir hayvanmış. Yetkilileri aradık. Yabani köpekler, yavruya zarar verebilir diye ara ara geldik kontrol ettik. Eve götürmedik. Buradan ayırmak istemedik." ifadelerini kullandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Şaban Kısa da su samurunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edeceklerini bildirdi.

Su samurunun veterinerde gerekli tedavisi ve bakımının yapılacağını anlatan Kısa, "Gayet sağlıklı görünüyor zaten. Tedavisinden sonra doğal ortamına salınacak." dedi.