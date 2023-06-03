Nesli tehlike altındaki Anadolu leoparı yeniden görüntülendi

TARIM ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), nesli tehlike altında olan Anadolu leoparının yeniden görüntülendiğini duyurdu. Anadolu leoparının fotokapana yansıyan görüntüsü 'Efsane bütün heybetiyle bu kadim topraklarda yeniden görüntülendi' notuyla paylaşıldı.

Anadolu leoparı yeniden görüntülendi; 'Efsane bu kadim topraklarda' notuyla paylaşıldı

TARIM ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), nesli tehlike altında olan Anadolu leoparının yeniden görüntülendiğini duyurdu.

DKMP'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, nesli tehlike altında olan ve 1974'ten sonra Türkiye'de ilk kez 25 Ağustos 2019'da fotokapan görüntülerine yansıyan Anadolu leoparının yeniden görüntülendiği belirtildi. Anadolu leoparının fotokapana yansıyan görüntüsü 'Efsane bütün heybetiyle bu kadim topraklarda yeniden görüntülendi' notuyla paylaşılarak, şöyle denildi:

Anadolu leoparının, elde edilen bulgulara göre günde 25 kilometreden fazla hattı dolaştığı da tespit edildi.