Nesli Tehlike Altındaki Anadolu Leoparı Yeniden Görüntülendi

TARIM ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), nesli tehlike altında olan Anadolu leoparının yeniden görüntülendiğini duyurdu.

TARIM ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), nesli tehlike altında olan Anadolu leoparının yeniden görüntülendiğini duyurdu.

DKMP'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, nesli tehlike altında olan ve 1974'ten sonra Türkiye'de ilk kez 25 Ağustos 2019'da fotokapan görüntülerine yansıyan Anadolu leoparının yeniden görüntülendiği belirtildi. Anadolu leoparının fotokapana yansıyan görüntüsü 'Efsane bütün heybetiyle bu kadim topraklarda yeniden görüntülendi' notuyla paylaşılarak, şöyle denildi: