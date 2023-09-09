Nesli Tehlike Altında Olan Oklu Kirpi Genç İlçesinde Görüldü
Genç ilçesinde yaşayan bir kişi, Yeşildere köyü kırsalında nesli tehlike altında olan oklu kirpiyi cep telefonuyla görüntüledi. Oklu kirpiler, Türkiye'nin güney kesimlerinde genellikle insanlardan uzak yerlerdeki dağ yamaçlarında yaşamaktadır ve nesli tehlike altında olan türler arasında yer almaktadır.
BİNGÖL'ün Genç ilçesinde nesli tehlike altında bulunan oklu kirpi görüldü.
Genç ilçesinde yaşayan Muharrem Mamuk, Yeşildere köyü kırsalında gece saatlerinde gördüğü nesli tehlike altındaki oklu kirpiyi cep telefonuyla görüntüledi. Türkiye'nin güney kesimlerinde genellikle insanlardan uzak yerlerdeki dağ yamaçlarında yaşayan oklu kirpiler, nesli tehlike altında olan türler arasında yer alıyor. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam