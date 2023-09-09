Nesli Tehlike Altında Olan Oklu Kirpi Genç İlçesinde Görüldü

Genç ilçesinde yaşayan bir kişi, Yeşildere köyü kırsalında nesli tehlike altında olan oklu kirpiyi cep telefonuyla görüntüledi. Oklu kirpiler, Türkiye'nin güney kesimlerinde genellikle insanlardan uzak yerlerdeki dağ yamaçlarında yaşamaktadır ve nesli tehlike altında olan türler arasında yer almaktadır.