Nepal'de Çeltik Festivali Kutlandı

Nepal'de binlerce çiftçi, çeltik ekim sezonunun başlamasını çamurlu tarlalarda ritüeller ve özel ziyafetlerle kutladı. Ulusal Çeltik Günü'ne çiftçiler ve turistler katıldı. Festivalde çiftçiler çamura yatarak dua etti ve dans etti. Çeltikten yapılan 'dahi chiura' ikram edildi.

Nepal'de binlerce çiftçi, pirinç ekim sezonunun başlamasını simgeleyen çeltik festivalini çamurlu tarlalarda ritüeller ve özel ziyafetlerle kutladı.

Ulusal Çeltik Günü'nü kutlayan çiftçilere çeşitli şehirlerden ziyaretçiler ve Himalayalar'ın eteklerindeki ülkeyi ziyarete gelen yabancı turistler eşlik etti.

Çeltik tarlalarında çamura yatan çiftçiler, birbirlerine çamur fırlattı, pirinç için hayati öneme sahip yağışların zamanında gelmesi dolayısıyla dua etti.

Tarlalarına çeltik eken çiftçiler, çamurlu pirinç tarlalarında şölene dönüştürdükleri ekim ritüelinde birbirleriyle dans etti.

Ülkenin pek çok bölgesinde ziyafetlerle kutlanan festivalde pirinç ve yoğurttan yapılan "dahi chiura" ikram edildi.

Milyonlarca Nepalli için temel gıda maddesi olan çeltik, genellikle yılda bir kez temmuz ayında ekiliyor ve dört ay sonra hasat ediliyor.

Nepal takviminin Asar ayının 15. gününe tekabül eden Ulusal Çeltik Günü, pirinç ekim sezonunun başlangıcını simgeliyor.