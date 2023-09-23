Nemrut'un ayıları bagajdan yiyecek çaldı

Nemrut'un ayıları bu kez de bagajdan yiyecek çaldı

Gökyüzünü gözlemlemek isteyen grubun ayılarla imtihanı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü civarlarında yaşayan anne ayı ve yavruları bir grubun arabalarının bagajını açıp yiyeceklerini çaldı.

Nemrut Krater Gölü civarlarında yaşayan anne ayı ve yavruları bu kez de teleskopla gökyüzünü gözlemlemek için Nemrut'a gelen ziyaretçilerin arabalarının bagajlarını açarak arabada bulunan yiyecekleri çaldı. Yavru ayılar ise gözlem yapan grubun üzerine doğru gelerek saldırmaya kalkıştı. O esnada teleskopla gökyüzünü gözlemleyen Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen ise o anları cep telefonuyla çekti. Ayıların bagajı zorlayıp boşalttığını aktaran Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, "Uzun yıllardan beri uzayı gözlemlemekteyim ve gözlemlerimi kayıt altına almaktayım. Geçen günlerde doğasever arkadaşım Cüneyt Aksoy'la beraber teleskopumuzu bin bir zahmetle kurduk. Gözleme başlayacaktık ki bir anda iri cüsseli anne ayı ve yavru ayıları bizlere musallat oldu. Anne ayı bir anda aracımızın bagajını zorlayıp bagajı boşalttı ve araca zarar vermeye çalıştı. O anda biraz tedirgin olduk ne yapacağımızı bilemedik. Yavru ayılar da bizlere atılarak saldırmaya çalıştı. Son zamanlarda ayılar bir hayli arttı. Bir daha kiş sefere teleskopu kurup kurmamakta temkinli olacağız" dedi.