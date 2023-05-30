Nehre düşen kadını ölmek üzereyken ekipler kurtardı

Adana'da Ceyhan Nehri'ne düşen bir kadını ölmek üzereyken itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Ceyhan ilçesi Aytemuroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ceyhan Nehri'ne düşen 52 yaşındaki Hatice D.'yi gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kadını kurtarmak için zamanla yarışa başladı. Bir itfaiye eri can simidi ile girerek suda sürüklenen kadına ulaştı. Ulaşılan kadın can simidi yardımı ile kıyıya çıkarıldı. O sırada haber verilen sağlık ekipleri de gelerek kadına müdahale etti.

Sağ olarak kurtarılan kadın, ambulansla hastaneye sevk edildi. - ADANA