Nefes borusuna ekmek kaçan müşteriyi 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı
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Tokat'ta bir iş yeri çalışanı nefes borusuna ekmek kaçan müşteriyi boğulmaktan son anda kurtardı. İş yeri çalışanı Necli'nin Kaplan'ı kurtardığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Nefes borusuna ekmek kaçan müşteriyi 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı
TOKAT - Tokat'ta bir iş yeri çalışanı nefes borusuna ekmek kaçan müşteriyi boğulmaktan son anda kurtardı.
Tokat'tın Zile ilçesinde bulunan yapı markette alışveriş yapan Hançer Kaplan'ın (54), nefes borusuna ekmek parçası takıldı. Kaplan'ın nefessiz kaldığını fark eden iş yeri çalışanı İlker Necli'nin uyguladığı 'Heimlich' manevrası yöntemiyle Kaplan'ı boğulmaktan son anda kurtardı. İş yeri çalışanı Necli'nin Kaplan'ı kurtardığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Çiftci - Yaşam