Nazilli'de Sağanak; Cadde ve Sokaklar Suyla Doldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve yollar suyla doldu, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve yollar suyla doldu, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

Nazilli'de öğleden sonra başlayan sağanak ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ordu Caddesi üzerinde biriken sular nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşarken, bazı ev ve iş yerlerini ise su bastı. Sanayi çarşısını şehir merkezine bağlayan Albay İbrahim Karamanoğlu Caddesi'nin de suyla dolması üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Daire Başkanlığı ekipleri, suları tahliye etmek için çalışma yaparken, polis ekipleri ise yolu bir süreliğine trafiğe kapattı. Aniden bastıran yağmura yakalanan vatandaşlar ise çevredeki iş yerlerine ya da saçak altlarına sığınarak korunmaya çalıştı. (DHA)