Nazilli'de Mantar Zehirlenmesi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde ormandan topladıkları mantarlardan yaptıkları yemekten zehirlenen Ertuğrul Salman (62) yaşamını yitirirken, eşi Zeynur Salman (54) ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, Nazilli'nin Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nazilli'nin Kavacık Mahallesi'nde, bir gün önce ormandan topladıkları mantarları pişirip yiyen Ertuğrul Salman ve eşi Zeynur Salman saat 12.30 sıralarında fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ertuğrul Salman'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaşamsal fonksiyonları devam ettiği belirlenen eşi Zeynur Salman ise Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Salman'ın durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Nazilli Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Ertuğrul Salman'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Aydın Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.