Nazilli'de Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden gelen verileri göre bugün Nazilli'de etkili ve sağnak yağışlar beklenirken, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olduklarını belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bugün öğleden sonra Nazilli ilçesinde etkili olacak kuvvetli sağanak yağışlardan dolayı vatandaşın dikkatli ve tedbirli olmasını isteyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden gelen verileri göre gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bölgemizde oluşabilecek kuvvetli rüzgar, sel, su baskını, dolu gibi durumlarda vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önlem almalarını ve acil durumda da çağrı merkezimiz ile iletişime geçmelerini istiyoruz" ifadelerinikullandı. - AYDIN