Nazilli Belediyesi Yol Yenileme Çalışmalarını Tamamladı

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi Sağlık Caddesi ve 103 Sokak'ta gerçekleştirdiği yol yenileme ve kaldırım çalışmalarını tamamladı. Yol ve kaldırımların yenilenmesiyle bölge sakinleri rahat bir nefes aldı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi Sağlık Caddesi ve 103 Sokak'ta gerçekleştirdiği yol yenileme ve kaldırım çalışmalarını tamamladı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde Caddesi'nde yaya trafiğini tehlikeye atan eski ve kullanışsız kaldırımlar yenilendi. 103 Sokak'ta ise kullanım ömrünü tamamlayan eski yol kazınarak parke taşı kaplama işlemleri belediye ekipleri tarafından titizlikle gerçekleştirildi. Yaklaşık bin metrekare alanın baştan sona yenilendiği ve yol çalışmalarının diğer noktalarda hızla sürdürüleceğini kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Yeşil Mahallemizde emsali görülmemiş çalışmalara imza attık. Saha ekiplerimizin üstün gayretleriyle o bölge bambaşka bir görünüme kavuştu. Aynı hizmeti kentimizin diğer noktalarına yaymak için kolları sıvadık. İnşallah Nazillimizde ihtiyaç duyulan tüm noktalarda devletimizin desteği ve ekiplerimizin çalışmalarıyla yollarımızı bir bir yenileyeceğiz" dedi.

Çalışmalarından dolayı Nazilli Belediyesi ekiplerine teşekkür eden Zafer Mahallesi sakinleri; Nazilli Anadolu Lisesi'nin de taşınması ile bölgenin daha da hareketlendiğini belirterek yolların yenilenmesi ile rahat bir nefes aldıklarını kaydetti. - AYDIN