Nazilli Belediyesi ve Kent Konseyi 17 Ağustos Depremi'ni Anma Programı Düzenliyor

Nazilli Belediyesi ve Nazilli Kent Konseyi, 17 Ağustos Depremi'nin yıldönümünde anma programı düzenliyor. Program kapsamında afet gönüllüleri ve NAFAD ekipleri kurtarma araçlarını sergileyecek, İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi'nin 1999 depremi fotoğraf sergisi de yer alacak. Ayrıca Prof. Dr. Fatma Neval Genç ve Prof. Dr. Selman Sağlam tarafından 'deprem' konulu bir seminer verilecek.

Nazilli Belediyesi ve Nazilli Kent Konseyi, 17 Ağustos Depremi'nin yıldönümünde anma programı düzenliyor.

Program çerçevesinde 17 Ağustos Perşembe günü saat 18.00'de Belediye Meydanı'nda ilçemizde faaliyet gösteren afet gönüllüleri ve NAFAD ekipleri kurtarma araçları ve ekipmanlarını sergileyecek. Ekiplere, İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi'nin hazırladığı 1999 depremi fotoğraf sergisi de eşlik edecek. Saat 20.30'da ise Prof. Dr. Fatma Neval Genç ve Prof. Dr. Selman Sağlam tarafından konuklara 'deprem' konulu seminer verilecek.

Tüm vatandaşları düzenlenecek olan programa davet eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Türkiye bir deprem ülkesi. Bunu en acı şekilde 6 Şubat depreminde bir kere daha yaşadık. Ancak depremin yıkıcı etkisinin önüne geçmek, deprem öncesi ve sonrasında yapılacaklarla ilgili yeterince bilgi sahibi olmak bizim elimizde. Belediyemiz bünyesinde kurulan Nazilli Afet Acil Durum Birimimiz kurulduğu günden bu yana çok güzel çalışmalara imza attı. Gerçekleştirdikleri tatbikatlar, eğitimlerde gösterdiği başarılarla bizleri gururlandırdı. 17 Ağustos'ta yapılacak programın da bizlere büyük katkı sunacağına inanıyorum" dedi. - AYDIN