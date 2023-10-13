Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Perşembe Pazarı'nda Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, asırlık Nazilli pazarında her Perşembe temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Pazarcı esnafının toplandığı andan itibaren başlatılan ve sabahın ilk saatlerine kadar devam eden faaliyetlerde işçiler canla başla çalışıyor.

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri; asırlık Nazilli pazarında her Perşembe temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Nazilli'nin 100'ü aşkın sokağında kurulan ve çevre illerden binlerce kişinin de ziyaret ettiği Perşembe Pazarı'nda her hafta tonlarca çöp temizleniyor. Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından pazarcı esnafı toplandığı andan itibaren başlatılan ve sabahın ilk saatlerine kadar devam eden faaliyetlerde işçiler canla başla çalışıyor.

Sahada çalışan personellerin emeklerinin karşılığını alabilmesi için göreve geldiği ilk günden bu yana büyük bir titizlik gösterdiğini dile getiren Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "İşçi kardeşlerimiz yıllardır Perşembe Pazarı'nın bütün yükünü çekiyor. Vatandaşlarımız evlerine çekildiği anda Pazar bölgesinde hummalı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Özellikle pazarcılarımızın burada bırakıp gittiği ürünlerin kötü bir görüntü ve kokuya yol açmaması, halk sağlığının korunması için süpürme işlemlerinin ardından tazyikli su ile yıkıyoruz. Hem sebze-meyve pazarında hem de katlı otopark bölümü gibi geniş bir alanda her Perşembe saatlerce ter döken tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Emekleri ödenmez" ifadelerine yer verdi.

Bu çalışmaların yıllardır devam ettiğini belirten Temizlik İşleri Müdürü Yunus Çil; "Asırlardır süregelen Perşembe Pazarımız Nazilli'nin ve bölgenin en büyük pazarı. Perşembe Pazarımız bölgeden ve köyden, ilçelerden, illerden çeşitli insanların bir araya geldiği, kucaklaştığı ve geleneksel olarak bölgenin ve bütün çevrenin ürünlerini, sebze ve meyvelerini getirip satışa sunabildiği güzel bir ortam. Bu ortamda hazırlık aşamasından sabahın ilk ışıklarına kadar temizliğini, yıkanmasını, halkın daha rahat ve güzel bir ortamda gezip dolaşabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. 165 personel 20 araçla gece gündüz demeden Perşembe Pazarı öncesi ve sonrası çalışıyoruz. Sabahın ilk ışıklarına kadar bölgedeyiz. İşimizin başındayız" diye konuştu. - AYDIN