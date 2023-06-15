Nazilli Belediye Başkanı Öğrencilere Lunapark Bileti Hediye Etti

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, yaz tatiline giren öğrencilere her yıl olduğu gibi bu sene de lunapark bileti hediye etti. Karnelerini alan okul öncesi, ilk ve ortaokul öğrencileri, Nazilli Belediye Meydanı'nda kurulan stantlardan biletlerini temin edebilecekler.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan her yıl olduğu gibi bu sene de yaz tatiline giren öğrencilere lunapark bileti hediye etmeyi unutmadı.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılının tamamlanması ile karnelerini alarak 3 aylık yaz tatiline girecek olan okul öncesi, ilk ve ortaokul öğrencilerine Başkan Özcan'ın talimatıyla hazırlatılan lunapark biletleri Nazilli Belediye Meydanında kurulacak stantlarda dağıtılacak. Öğrencilerin tüm yılın yorgunluğunu lunaparkta eğlenerek atacağını söyleyen Başkan Özcan; "Evlatlarımız yorucu ama keyifli bir eğitim öğretim dönemini daha geride bıraktılar. Çocuklarımıza yaz tatiline girerken çok eğlenebilecekleri bir hediye vermek istedik. Her biri birbirinden kıymetli olan öğrencilerimizin hem eğitimleri hem de sosyal yaşantıları anlamında elimizden gelen tüm imkanları seferber etmeye devam edeceğiz. Ülkemizin aydınlık yarınları, geleceğimizin teminatı tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum" dedi.

Lunapark bileti almak isteyen ilköğretim öğrencileri, Belediye Meydanı'na kurulacak stantlardan mesai saatleri içerisinde hediye biletlerini temin edebilecek. - AYDIN