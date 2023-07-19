Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan Muharrem ayını kutladı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan "Kardeşliğin, sevginin ve hoşgörünün simgesi Muharrem ayı kutlu olsun"

Türk-İslam kültürümüzde Muharrem ayı ve aşurenin önemenin büyük olduğuna dikkat çeken Başkan Özcan; "Muharrem ayı, paylaşmanın, bereketin ve birlikteliğin adıdır. Kardeşliğin, sevginin ve hoşgörünün simgesi olan Aşure Günü'nün ilahi feyzini de içerisinde barındıran Muharrem ayı kutlu olsun " dedi.

Muharrem ayının, tarihi ve kültürel olarak çok önemli bir yere sahip olduğunu da vurgulayan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Muharrem ayı, birçok olayın yaşandığı, İslam ve insanlık tarihinde ibret alınması gereken bir ay olma özelliğini taşımaktadır. Savaşmanın haram olarak kabul edildiği Muharrem ayı, birlik ve beraberlik ayıdır. Bizi biz yapan da, inancımızın ve kültürel değerlerimizin bizlere ilke edindirdiği birlik ortak değerlerimiz ve maneviyatımızdır. Bu değerlerimize her zaman sahip çıkacağız ve gelecek nesillerimize bu güzellikleri aynı şekilde aktarmaya devam edeceğiz. Sevgili Peygamber efendimiz (SAV) Ramazan ayının dışında tutulan oruçların en faziletlisinin Muharrem ayında tutulan oruç olduğunu buyurarak, bu ayın inancımız açısından önemine dikkat çekmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimin Muharrem ayını tebrik ediyor, sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini diliyorum. Bu ayın maneviyatının temsilcisi olan Hz. Hüseyin olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN