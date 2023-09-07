Nazilli Aydoğdu Mahallesi Yolları Bakıma Alındı

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; Aydoğdu Mahallesi genelinde doğalgaz, telefon ve internet alt yapı çalışmaları nedeniyle deforme olan yolların tamamını bakıma aldı.

Çalışmalar çerçevesinde araç geçişini tehlikeye atan parke taşları tek tek sökülerek görevli ekipler tarafından yenilendi. Stabilizesi özenle gerçekleştirilen yollar yaya ve araç geçişini kolaylaştıracak şekilde yeniden düzenlendi. Vatandaşların şikayetlerine konu olan söz konusu yolların tamamının bir bir yenileneceğini kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Hemşehrilerimizin şikayetçi oldukları noktalardan biri olan Aydoğdu Mahallemizde çalışmalarımıza başladık. Çalışmaların öncesinde alt yapı faaliyetlerinin tamamlanması bekledik. Bu nedenle yaşanan gecikmelerden dolayı özür diliyor ve sabırla bekledikleri için vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ancak yalnızca bizim tekelimizde olan bir konu olmadığı için bu tarz gecikmeler söz konusu oluyor. Alt yapısı tamamlanmadığı için üst yapıda istediğimiz çalışmaları gerçekleştiremiyoruz. İnşallah bir bir Nazillimizin tüm sokaklarını modern ve kullanışlı hale getirmeye devam edeceğiz" dedi. - AYDIN