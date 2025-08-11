Nazan Hançer: Kadın Şoförlerin Sayısı Artmalı

YAKLAŞIK 7 yıldır otobüs, 2 yıldır da TIR kullanan İzmirli Nazan Hançer (34), babası ve ağabeyinin etkisiyle çocuk yaşta şoförlükle tanıştığını söyledi. İşini severek yaptığını aktaran Hançer, "Ehliyet alıp bu işi yapamayan, cesaret edemeyen arkadaşlarım var. Kadınların bu konuda çoğalmasını istiyorum" dedi.

İzmir'de yaşayan Nazan Hançer, şoförlük mesleğini sürdüren babası ve ağabeyinin etkisiyle çocuk yaşlarda ağır vasıtalarla tanıştı. Nazan Hançer, bunun etkisiyle kendisi de şoför olmaya karar verdi. Yaklaşık 7 yıl uzun yol otobüs şoförlüğü yapan Nazan Hançer, ardından ağır vasıta şoförlüğüne yöneldi. Hançer, 2 yıl önce İzmir merkezli bir lojistik firmasında TIR şoförü olarak çalışmaya başladı. Tonlarca ağırlığındaki TIR ile kilometrelerce yol yapan Nazan Hançer, kadınların her işin üstesinden gelebileceğini ve başarılı olabileceğini söyledi.

EĞİRDİR'DE MOLA VERDİ

Denizli'den Konya'ya nakliye yaptığı sırada konakladığı Isparta'nın Eğirdir ilçesinde DHA muhabirine konuşan Nazan Hançer, şoförlük serüvenini anlattı. Şoförlük mesleğinde ilk direksiyon başına otobüsle geçtiğini söyleyen Nazan Hançer, 7 yıl uzun yol otobüs şoförlüğü yaptıktan sonra, arkadaşlarının yönlendirmesiyle TIR şoförlüğüne yöneldiğini aktardı. TIR şoförlüğüne geçme kararının hayatında dönüm noktası olduğunu belirten Nazan Hançer, mesleğini çok sevdiğini söyledi.

'İŞİMİ SEVEREK YAPIYORUM'

Kadınların her alanda olduğu gibi taşımacılık sektöründe de var olabileceğini güçlü bir şekilde göstermek istediğini kaydeden Nazan Hançer, "Uzun süredir otobüs şoförlüğü yapıyordum, bir arkadaşımın ısrarı üzerine TIR şoförlüğüne geçmeye karar verdim. Türkiye'nin her yerine gidiyorum. Yalnızlık zor, sürekli yollarda yalnızsınız. Sürekli birileriyle konuşup sohbet etme isteği duyuyorsunuz. Ama işimi severek yapıyorum. Sağ olsun şirketim de maddi ve manevi arkamda" dedi.

'KADIN ŞOFÖR SAYISI ARTMALI'

Kendisi gibi kadın meslektaşları olduğunu, ancak sayıyı yeterli görmediğini belirten Nazan Hançer, "İstiyorum ki daha fazla olsun. Ehliyet alıp bu işi yapamayan, cesaret edemeyen arkadaşlarım var. Ben kadınların bu konuda çoğalmasını istiyorum. Takografımıza uyuyoruz, zamanımıza uyuyoruz. İster istemez acemi dönemler olabiliyor ama her şekilde cesaretlenip, çoğalmamızı tavsiye ediyorum kadın arkadaşlarımıza" diye konuştu.