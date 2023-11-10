Navigasyonun yönlendirdiği kadın sürücü kaldırıma çıktı... O anlar kamerada

Sokakta kaldırımdan giden kadın sürücüden ilginç sözler "Navigasyon buradan gösteriyor"

İSTANBUL - Esenyurt'ta gece saatlerinde aracını kaldırımdan sürmeye çalışan kadın büfe önündeki masa ve saksıları görünce durdu. Yola geri dönmekte zorlanan kadına kaldırıma neden girdiği sorulduğunda ise "Navigasyon buradan gösteriyor" cevabını verdi. Yaşanan ilginç anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba saat 02.30 sıralarında Esenyurt Koza Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre alkollü bir kadın sürücü 34 DPB 159 plakalı aracı ile kaldırımdan giderek ilerlemeye çalıştı. Kaldırımdaki saksı ve masaları gören kadın dururken sokak üzerindeki esnaf, kadına aracını neden kaldırımdan gittiğini sorunca "Navigasyon buradan götürüyor. Bakın" dedi. Birkaç kez geri giderek yola çıkamaya çalışan kadın başaramayınca yardımına çevredeki bir vatandaş yetişti. Araç kaldırımdan çıkartıldıktan sonra ise kadın otomobiline binerek olay yerinden ayrıldı. Yaşanan ilginç anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olayla ilgili konuşan işyeri sahibi İbrahim Şener, "Saat 02.30 sıralarında büfenin içinde bir anda bir ses duyup dışarı çıktık. Bir araba önümüzden kaldırımdan geçiyordu. Sürücü hanımefendi alkollüydü. Alkolün etkisi ile zannedersem kaldırımdan girmiş. Allahtan yolun sonunda saksılar var. Yoksa devam edecekti ve yan dükkanda oturanlar vardı. Kazaya sebebiyet verebilirdi. Bize 'navigasyon beni buraya getirdi' dedi. Çıkmak için kendisi denedi ama başarılı olamadı. Sonra çevreden bir arkadaş yardımcı oldu. O sayede gitti" dedi.