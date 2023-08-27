Navigasyonun yanlış yola sokması sonucu ölen aynı aileden 3 kişi toprağa verildi

Kayseri'den Adana'nın Saimbeyli ilçesine giderken navigasyonun yanlış yola sokması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi toprağa verildi

ADANA - Kayseri'den Adana'nın Saimbeyli ilçesine giderken navigasyonun yanlış yola sokması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi toprağa verildi.

Kaza, dün sabah saatlerinde Tufanbeyli ilçesinde meydana geldi. Kayseri'de yaşayan ikiz kardeşler Ayşe Tokalı ve Elife Yağmur (35), Saimbeyli ilçesindeki ablaları Reyhan Uyanık'ı ziyaret etmek için eşleri Kerim Yağmur ve Selçuk Tokalı (36), kızları Ravza Nur Tokalı (9), Rabia Nur Tokalı ve Fatma Rana Yağmur ile birlikte otomobille yola çıktı. Sürücü Kerim Yağmur, navigasyon yardımıyla yolda ilerlemeye başladı. Ancak navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucu Yağmur köy yollarına girdi. Yağmur Tufanbeyli'nin Ağdaşalağı köyüne geldiği sırada birden karşısına çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil, yol kenarındaki uçurumdan düştü. Sürücü Yağmur ile bacanağı Selçuk Tokalı ve arka koltukta oturan 3 çocuk yaralanırken, araçtan savrulan Ayşe Tokalı ile ikizi Elife Yağmur hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Tufanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ravza Nur Tokalı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Rabia Nur Tokalı ve Fatma Rana Yağmur ise ambulans helikopter ile Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralılar Kerim Yağmur ile Selçuk Tokalı da tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kazada hayatını kaybeden Ayşe Tokalı, kızı Ravza Nur Tokalı ve ikizi Elife Yağmur'un cenazeleri, Kabasakal Mezarlığı'na getirildi. Yakınlarının gözyaşına boğulduğu cenaze törenine, taburcu edilen Kerim Yağmur ve Selçuk Tokalı da katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ayşe ve kızı Ravza Nur Tokalı ile ikizi Elife Yağmur toprağa verildi.