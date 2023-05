Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, 2.İnönü Mahalle Muhtarlığı'nı ziyaret etti

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, kısa süre önce yeni yerine taşınan 2.İnönü Mahalle Muhtarlığını meclis üyeleri ve birim müdürleriyle birlikte ziyaret etti. Başkan Engin, "Muhtarlarımızın ne kadar önemli bir görev yaptığını bir belediye başkanı olarak her gün görüyorum. Muhtarlarımız her zaman sağlıklı ve doğru işbirliğinin ilk adımı oluyorlar" diye konuştu.

Kent sakinlerine daha modern ve çağdaş koşullarda hizmet vermesi için Musa Anter Sokak'a taşınan 2.İnönü Mahalle Muhtarlığı, Narlıdere Belediyesi'nin destekleriyle mahalleye kazandırılmıştı.

"MUHTARLARIMIZ DAHA RAHAT ÇALIŞACAK"

Başkan Engin, 2.İnönü Mahalle Muhtarı Altan Tüfekçi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Muhtarlarımızın ne kadar önemli bir görev yaptığını bir belediye başkanı olarak her gün görüyorum. Muhtarlarımız, yurttaşlarımızın hakkını gözetiyor, hizmet kalitemizi artıyor ve bizim halkla olan bağımızı güçlendiriyor. Örneğin pandemi gibi büyük bir krizde muhtarların ne kadar önemli bir organizasyon olduğunu hepimiz görmüş olduk. Muhtarlarımız her zaman sağlıklı ve doğru işbirliğinin ilk adımı oluyorlar. Biliyorsunuz ki 2012 yılında Büyükşehir Yasası ile bütün köy muhtarlıkları kapandı. Dolayısıyla beldeler de kapandı. İl Başkanı olduğum süreçte beldelere, beldelere, köy muhtarlarına yeniden kurumsal kimliğini kazandıracağız demiştik. Bu konuyu zaman zaman yetkililere hatırlatıyorum. İnanıyoruz ki seçimlerden sonra muhtarlarımız daha rahat çalışma ortamı yakalayacakları imkanlara sahip olacak Her zaman birlikte çalıştığımız 2.İnönü Mahalle Muhtarımıza ve bu güzel binayı ilçe halkına kazandıran belediye personelimize çok teşekkür ediyorum."

Başkan Engin, Narlıdere Metrosu'nda yolculu test sürüşünün ilk kez yapıldığını da hatırlatarak, "İstasyonların tamamını gezdik, test sürüşünü gerçekleştirdik. Artık finale yaklaşıyoruz, ilçemize hayırlı olsun" diye konuştu.

2.İnönü Mahalle Muhtarı Altan Tüfekçi de Başkan Engin'e teşekkür ederek, "Muhtarların halen 1944 yılındaki mevzuatla görev yapıyor. Bizler maaş dışında bir destek almıyoruz. Eğer belediyelerimiz olmasaydı biz bu hizmetleri veremezdik. Belediye Başkanımız Ali Engin'e yer talebimi iletmiştim, o da sağolsun yer seçimini bana bıraktı ve kısa süre önce böyle güzel bir binaya kavuşmuş olduk. Belediye Başkanımıza, belediye çalışanlarına, gönüllü vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.