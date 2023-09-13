Samsun'da bunalıma giren bir genç, müze korkuluklarına çıkarak intihara teşebbüs etti. Bu sırada bazı vatandaşlar ise aşağıda cep telefonları ile canlı yayın yapma telaşına düştü.

Müze korkuluklarında can pazarı, aşağıda canlı yayın telaşı

SAMSUN - Samsun'da bunalıma giren 24 yaşındaki genç, müze korkuluklarına çıkarak intihara teşebbüs etti. Yukarıda can pazarı yaşanırken, bazı vatandaşlar ise aşağıda cep telefonları ile canlı yayın yapma telaşına düştü.

İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki Panaroma 1919 Müzesi'nin çevresindeki yürüyüş yolunun demir korkuluklarının üstüne çıkan Ramazan G. (24), yürekleri ağza getirdi. 2 çocuk babası olan ve borçları yüzünden bunalıma girdiğini iddia edilen Ramazan G., korkuluklarda yürüyüp, tehlikeli hareketler yapınca vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edildi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaklaşık 15 dakika süren olayda bir vatandaş korkuluklara çıkan genç ile konuşup, kendisini polise teslim etmeyeceğini, borçlarını ödemesinde de yardım edeceğini söyleyerek ikna etti. Korku dolu anlar yaşatan genç daha sonra merdivenlerden indi. Alkol aldığını ifade eden genç, polis ekipleri tarafından ifadesi alınması için Gazi Polis Karakolu'na götürüldü.