Haberler

Muşlu Yerel Sanatçı, Kışın Ölüme Terk Edilen At ve Eşeklere Sahip Çıkıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'ta yaşayan yerel sanatçı Önder Elaraslan, kışın kaderine terk edilen at ve eşeklere sahip çıkarak onlara bakım yapıyor. Hayvanların beslenmesine yardımcı olmak için sokakları gezerek sahipsiz hayvanları tespit ediyor ve ahırında barındırıyor.

1) MUŞLU YEREL SANATÇI, KIŞIN ÖLÜME TERK EDİLEN AT VE EŞEKLERE SAHİP ÇIKIYOR

MUŞLU yerel sanatçı Önder Elaraslan (55), yazın çeşitli işlerde çalıştırılan kışınsa kaderine terk edilen at ve eşekleri sokak sokak gezip, tespit ettikten sonra ahırına getirerek sahip çıkıyor.

Kent merkezine bağlı Çöğürlü köyünde yaşayan yerel sanatçı Önder Elarslan, yaz aylarında çeşitli işlerde kullanılan ancak kış mevsiminde kaderine terk edilen sahipsiz at ve eşeklere sahip çıkıyor. Yıllardır besicilikle uğraşan ve hayvan sevgisiyle tanınan Elarslan, boş vakitlerinde sokak sokak gezerek sahipsiz at ve eşekleri tespit ediyor. Kendisine ulaşan ihbarları da değerlendiren Elarslan, hayvanları ahırına getiriyor. 10 koyununun bulunduğu ahırı ikiye bölen Elarslan, sahipsiz at ve eşeklerin beslenme ve bakımı üstleniyor.

ŞARKI DA SÖYLÜYOR

Allah rızası için hayvanlara sahip çıktığını belirten Elarslan, boş vakitlerinde onlara şarkı da söylüyor. Elarslan, "Yaz mevsiminde maalesef bu hayvanları çeşitli işlerde çalıştırıyorlar. Kış mevsiminde yem pahalı olunca, işleri bitince de dışarı salıyorlar. Allah rızası için şehrin neresi olursa olsun fark etmeksizin nerede bir sahipsiz hayvan görsem, getirip bakıyorum. Kendi gücüme göre 10 tane koyunum var. Ahırımın geri kalan kısmına elimden geldiğince sahipsiz hayvanları dolduruyorum. Komşulardan hayvanları beslemek için birer torba destek amaçlı saman istiyorum. Sağ olsunlar köylüler, komşular ilgisiz kalmıyorlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama! ABD basını duyurdu

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin başkentinde peş peşe patlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan

Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
1 yaşındaki bebeğe anne şiddeti kamerada

Eve kamera yerleştiren baba, gördükleri karşısında dehşete düştü
Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi

Bu görüntüler, Rusya'da değil Türkiye'de çekildi
HÜDA PAR'dan ortalığı karıştıracak 'zina' çıkışı

Meclis'teki partiden, ortalığı karıştıracak "zina" çıkışı
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan

Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
Daltonlar suç örgütü davasında, duruşmadaki kavgayı çeken avukat tutuklandı

Daltonlar'ın duruşmasında bu görüntüleri çeken kişi tutuklandı
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi

Bir yaş grubuna yasak geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi