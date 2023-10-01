Muş Valisi Avni Çakır, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü için mesaj yayımladı

Muş Valisi Avni Çakır, "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü " dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakır, mesajında, hayat tecrübeleriyle yol gösteren yaşlılara her zaman ilgi, sevgi ve şefkat gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Geçmiş ile gelecek arasında köprü vazifesi gören yaşlıların, kültürel varlıkların yarınlara taşınmasını sağlayan, tecrübelerinden yararlanılan değerler olduğunu aktaran Çakır, şunları kaydetti:

"Yaşlılarımızı yılın bir günü değil, toplumumuza sağladıkları katkılarla her zaman hatırlamamız gerekiyor. Milletimiz, büyüklere saygı göstermeyi küçüklere sevgi anlayışıyla birleştirmiş, böylece toplumsal huzuru, milli birliği, sosyal yardımlaşma ve dayanışma olgusunu güçlü tutmayı başarmıştır. Yaşlılarımızın sorunlarını çözmek, toplumda hak ettikleri yeri almalarını sağlamak tek başına devletimizin değil, toplum olarak herkesin sorumluluğudur. Bizleri bu günlere ve geleceğe hazırlayan yaşlılarımız için hayatı kolaylaştırmak ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak, onlara gereken saygıyı ve ihtimamı göstermek, toplum olarak hepimizin görevidir. Bu duygularla tüm büyüklerimizin gününü kutlar, minnet ve şükranlarımı sunarım."