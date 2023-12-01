Üye Girişi
Haberler

Muş'ta Yangında Mahsur Kalan 7 Yaşındaki Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Muş'ta yabancı uyruklu sığınmacı bir ailenin yaşadığı evde çıkan yangında mahsur kalan 7 yaşındaki çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ev kullanılamaz hale geldi.

Muş'ta yabancı uyruklu sığınmacı bir ailenin yaşadığı evde çıkan yangında mahsur kalan 7 yaşındaki çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muş'ta yabancı uyruklu sığınmacıların kaldığı ev çıkan yangın sonrası kullanılmaz hale geldi. İddialara göre 7 yaşlarında bir çocuğun evde tek başına kaldığı sırada çakmakla oynaması sonucu çıktığı tahmin edilen yangın Muş İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Muş Merkez Kültür Mahallesi Yeni Cami civarında isimleri henüz öğrenilmeyen yabancı uyruklu sığınmacıların ve çocuklarının yaşadığı tek katlı ahşap evde yangın çıktı. Evde yangın esnasında tek başına olan çocuk, kapının kilitli olması nedeniyle pencerenden giren Muş İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı öğrenildi.

Muş Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri yoğun dumanların yükseldiği evde çıkan yangının çevredeki binalara sıçramasını önledi. Hatalı parklar nedeniyle zor anlar yaşayan itfaiye ekiplerinin çalışmalarını evde kiracı olarak kalan yabancı uyruklu aile üzüntülü gözlerle izledi. Kış ayında evsiz ve eşyasız kalan aile çaresizlik yaşadı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

İtfaiye Muş Kurtarma İtfaiye Güvenlik Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

2 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 2 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? HANGİ BANKA NE KADAR FAİZ VERİYOR? Akbank, Ziraat, Garanti, İş Bankası, Deniz Bank, Fibabanka mevduat faiz oranları yüzde kaç? Kayserispor neden puan silme cezası aldı? Kayserispor ceza mı aldı, neden? CUMANIN KAZASI OLUR MU? Cuma namazını kaçıran ne olur, kazası nasıl kılınır? İBB 2023 BURSU NE ZAMAN AÇIKLANACAK, açıklandı mı, yatacak mı? İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı sonuçları belli oldu mu? Gelinim Mutfakta Melek kimdir? Gelinim Mutfakta Melek Kural kaç yaşında, nereli? Sürat Kargo Cumartesi açık mı? Sürat Kargo Cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, saat kaça kadar açık? AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK 2023? Anadolu Üniversitesi sınav giriş belgeleri açıklandı mı, nereden alınır? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanır? Asgari Ücret Tespit Komisyonu hangi tarihte toplanıyor? DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI 2023 || Doğu Ekspresi bilet ne kadar 2023, 2 kişilik, 4 kişilik örtülü kuşetli, yataklı ne kadar? Borsa neden düşüyor? 1 Aralık Borsa neden düşer, hisseler neden düşüş gösterir? Çalışan emekliye ikramiye (5000 TL) ne zaman yatacak, yatacak mı? Çalışan emekliye 5 bin TL verilecek mi? Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret kaç TL, ne kadar olacak 2024? APPLE ZAM GELECEK Mİ, geldi mi, ne zaman geliyor? iPhone 15, 14, 13, zam geldi mi? Ankara Cuma namazı saat kaçta? 1 Aralık Cuma Ankara cuma namaz saati!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title