Muş'ta tilkiyi besleyen çiftçi

MUŞ'un Malazgirt ilçesinde, çiftlik işleten Kenan Turan, akşam saatlerinde gelen tilkiyi elleriyle besliyor. Turan'ın verdiği ekmekleri yiyen tilki, karnı doyduktan sonra bölgeden uzaklaşıyor.

Muş'ta havaların soğuması ve kar yağışıyla, tilkiler yiyecek bulabilmek umuduyla yerleşim birimlerinin yakınlarına kadar inmeye başladı. Malazgirt ilçesinde yaşayan Kenan Turan'ın çiftliğine de son günlerde bir tilki geliyor. Akşam belli saatlerde çiftliğin yakınına gelen tilkinin yiyecek aradığını gören Kenan Turan, korkutmadan yardımcı olmaya çalışıyor. Evden aldığı ekmekleri parçalayıp tilkiye veren Turan, zaman zaman da eliyle uzattığı yiyecekleri almasını bekliyor. Turan'ın verdiği yiyeceklerle karnını doyuran tilki, bölgeden ayrılıyor. Turan, bir süredir çiftliğini mesken tutan tilkiyi besleme anlarını görüntüye aldığını belirtiyor. Ekmek verdiği tilkiye zaman zaman de seslenen Turan, ileriki günlerde et vereceğini de söylüyor. (DHA)