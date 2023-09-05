Muş'ta Park Halindeki Minibüste Yangın Çıktı

Muş'ta park halindeyken aniden hareket alarak yokuş aşağı ilerleyen 49 M 0011 plakalı yolcu minibüsünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan araçta maddi hasar meydana geldi.

Muş'ta park halindeyken aniden hareket alarak yokuş aşağı ilerleyen 49 M 0011 plakalı yolcu minibüsünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Karşıyaka Mahallesi'nde yer alan Lale Vadisi Parkı yakınlarında saat 22.00 sularında meydana geldi. İddialara göre yokuşun başına park edilen araç hareket aldıktan hemen sonra yanmaya başladı. Aracın alev aldığını gören şoför ve çevredeki vatandaşlar minibüsün tekerleklerine taş koyarak durdurduktan sonra yangın tüpü ile ilk müdahaleyi yaptılar. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangında yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Kundaklama şüphesi üzerine olay yeri inceleme ekipleri yanan araçta detaylı inceleme yaptı. - MUŞ