Muş'ta meydana gelen heyelan köy yolunu ulaşıma kapattı
Muş merkeze bağlı Ulukaya köyü yolu, meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Muş genelinde 3 gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle merkeze bağlı Ulukaya köyü yolunda heyelan meydana geldi. Yamaçtan koparak köy yoluna düşen toprak ve irili ufaklı kayalar, yolu ulaşıma kapattı. Bölgede çalışma başlatan İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, yolun onarılarak yeniden ulaşıma açılacağını bildirdi.
- Muş'ta meydana gelen heyelan köy yolunu ulaşıma kapattı
MUŞ - Muş merkeze bağlı Ulukaya köyü yolu, meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Muş genelinde 3 gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle merkeze bağlı Ulukaya köyü yolunda heyelan meydana geldi. Yamaçtan koparak köy yoluna düşen toprak ve irili ufaklı kayalar, yolu ulaşıma kapattı. Bölgede çalışma başlatan İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, yolun onarılarak yeniden ulaşıma açılacağını bildirdi.